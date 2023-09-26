Путин и Раиси обсудили ситуацию в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин и Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Карабахе и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, передает во вторник Trend со ссылкой на сайт Кремля.

Как отмечается, в ходе телефонного разговора Владимир Путин информировал о деятельности Российского миротворческого контингента в Карабахе.

Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).

При рассмотрении двусторонней повестки дня выражено удовлетворение конструктивным и взаимовыгодным характером российско-иранского сотрудничества. Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, продвижение крупных совместных проектов в энергетике и транспортной отрасли, расширение контактов по линии деловых кругов и туристических обменов.

Эбрахим Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого Объединения с учётом председательства в нём России в 2024 году.