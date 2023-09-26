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В Ходжалы обнаружен еще один склад боеприпасов (ВИДЕО)

Политика Материалы 26 сентября 2023 20:06 (UTC +04:00)
В Ходжалы обнаружен еще один склад боеприпасов (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Карабахском регионе Азербайджана продолжаются мероприятия по выявлению сооружений гражданского назначения, использовавшихся формированиями вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в военных целях.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в ходе осмотра объектов гражданской инфраструктуры на территории Ходжалинского района был обнаружен очередной склад боеприпасов.

Было отмечено, что со склада изъято большое количество патронов, ручных гранат, минометов, тяжелых артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, а также управляемых ракет противотанковых ракетных комплексов и других боеприпасов.

На территории также обнаружено и изъято значительное количество ящиков с боеприпасами, погруженных на прицепы.

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