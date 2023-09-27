Раввинский центр Европы призвал президента Израиля осудить армянскую кампанию по демонизации Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Раввинский центр Европы направил письмо президенту Израиля Исааку Герцогу с осуждением кампании демонизации, развернутой Арменией против Азербайджана, сообщает в среду Trend.

"Как раввины еврейских общин по всему европейскому континенту, мы обращаемся к Вам после интервью, данных высокопоставленными должностными лицами правительства Армении международным СМИ по вопросам, связанным с конфликтом с Азербайджаном. Они использовали язык и сравнения, которые уместны исключительно для описания преднамеренного, систематического и крупнейшего геноцида в истории человечества, которому подвергся еврейский народ - Холокоста.

Во время Второй мировой войны еврейский народ подвергался преследованиям, убийствам, разделке, сожжению, пыткам, утоплению и погребению заживо. Холокост не был ограничен каким-то одним местом, он произошел почти на всем европейском континенте и при сотрудничестве большого числа стран.

Такие слова, как "гетто", "геноцид", "Холокост" и тому подобные, в недвусмысленных выражениях неуместны в жаргоне, используемом при любых политических разногласиях.

Использование этих терминов принижает ужасные страдания, испытанные жертвами Холокоста и всем еврейским народом, который до сих пор чувствует неописуемую боль от крупнейшей трагедии, когда-либо пережитой отдельной группой.

Мы призываем вас прямо и недвусмысленно разъяснить правительству Армении и всем другим странам, что они должны признать и уважать ужасные человеческие страдания, перенесенные евреями. Мы настоятельно призываем вас довести до их сведения, что практика минимизации и преуменьшения страданий еврейского народа для продвижения какой-либо политической повестки дня путем дальнейшего использования лозунгов, связанных с Холокостом, должна быть прекращена немедленно и полностью.

Раввин Шмуэль Пинсон, еврейская община МААЛЕ, Брюссель, Бельгия

Раввин Мендель Желанский, еврейская община Эттербек, Брюссель, Бельгия

Раввин Шломо Ковеш, главный раввин еврейской общины ЭМИХ, Будапешт, Венгрия

Раввин Шмуэль Глитценштейн, еврейская община 13* квартала Будапешта, Венгрия

Раввин Ицхак Шатиль, еврейская община 11-го квартала Будапешта, Венгрия

Раввин Хаим Шауль Глитценштейн, община Ахават Ахим, Будапешт, Венгрия

Раввин Шалом Айзенберг, студенческая еврейская община, Будапешт, Венгрия

Раввин Мордехай Бек, еврейская община Охель Эстер, Будапешт, Венгрия

Раввин Шмуэль Ойрехман, Пести Штибель, 6-й квартал, Будапешт, Венгрия

Раввин Ашер Фейт, Старая синагога Будапешта, Венгрия

Раввин Шломо, главный раввин Луганской еврейской общины, Украина

Раввин Шломо Саламон, главный раввин Кременчуга, Украина

Раввин Шалом Готлиб, главный раввин Миколаева, Украина

Раввин Шалом Горовиц, еврейская община Телеки Тер, Будапешт, Венгрия

Раввин Иегушуа Фукс, еврейская община Мишкольц, Венгрия

Раввин Моше Талер, главный раввин Бердичева, Украина

Раввин Йосеф Тейтельбаум, главный раввин Хмельницкого, Украина

Раввин Шауль Вильгельм, главный раввин Винницы, Украина

Раввин Шнеур Шнеорсон, главный раввин Ровно, Украина

Раввин Хаим Рабинович, главный раввин Бриска, Беларусь

Раввин Яаков Амрам, еврейская община Эц Хахаим, Париж, Франция

Раввин Леви Стамблер, главный раввин Каменска, Украина

Раввин Шнеор Залман Дейч, главный раввин Хадьяха, Украина

Раввин Дов Аксельрот, главный раввин Черкасс, Украина

Раввин Леви Готлиб, еврейская община Ганновера, Германия

Раввин Авраам Пинхас Эдрей, Парижская еврейская община, Франция

Раввин Йоханан Рокач, Парижская еврейская община, Франция

Раввин Дэвид Коэн, еврейская община Сарселя, Франция

Раввин Леви Израэль, еврейская община Гренобля, Франция

Раввин Илан Леви, еврейская община 17 квартала Парижа, Франция

Раввин Йосеф Коббей, еврейская община Кретейля, Франция

Раввин Йосеф Энгельберг, Франция

Раввин Давид Гителль, Парижская еврейская община, Франция

Раввин Меир Хольцберг, главный раввин Белой Церкви, Украина

Раввин Йосеф Ицхак Сегал, главный раввин Полтавы, Украина

Раввин Дан Закута, еврейская община Кропивницкого, Украина

Раввин Менахен Коэн, главный раввин общины Мариуполя, Украина

Раввин Шломо Бехор, ливанская еврейская община Милана, Италия

Раввин Йосеф Хадад, еврейская община Милана, Италия

Раввин Игаль Хазан, еврейская община Бейт Менахем, Милан, Италия

Раввин Йирмия Коэн, глава раввинского суда Парижа, Франция

Раввин Исраэль Лихтенштейн, глава Федерации синагог, раввинский суд, Великобритания

Раввин Ицхак Рубин, еврейская община Манчестера, Великобритания

Раввин Барух Оберлоандер, глава Будапештского раввинского суда, Венгрия

Раввин Элиэзер Шнеебалг, глава раввинского суда Эджвера, Лондон, Великобритания

Раввин Михаэль Шмерла, глава Страсбургского раввинского суда, Франция

Раввин Авраам Давид, глава раввинского суда Сефарада, Лондон, Великобритания

Раввин Пинхас Падва, главный раввин Антверпена, Бельгия

Раввин Яаков Д. Шмахаль, раввинский судья, община Антверпена, Бельгия

Раввин Авраам Хазан, еврейская община Кехилот Яаков, Милан, Италия

Раввин Моше Тувия Вайсбергер, глава Будапештского раввинского суда, Венгрия

Раввин Шломо Быстрицки, главный раввин Гамбурга, Германия

Раввин Биньомин Якобс, главный раввин Нидерландов

Раввин Рон Хасид, главный раввин Гибралтара

Раввин Ицхак Ниязов, главный раввин еврейской общины Сефард, Вена, Австрия

Раввин Леви Раскин, судья-раввинат, Лондон, Великобритания

Раввин Леви Кахан, раввинский судья, Париж, Франция

Раввин Шмуэль Бродман, главный раввин Мюнхена, Германия

Раввин Иегуда Тейхтель, главный раввин Берлина, Германия

Раввин Мордехай Балд, главный раввин Львова, Украина

Раввин Барух Майерс, главный раввин Словакии

Раввин Шломо Вильгельм, главный раввин Житомира, Украина

Раввин Йосеф Амар, Сена и Марна, Франция

Раввин Шмуэль Хури, тунисская еврейская община, Париж, Франция

Раввин Яаков Бидерман, община Хейхаль Менахем, Вена, Австрия

Раввин Йехиэль Бранд, еврейская община Сарселя, Франция

Раввин Йосеф Певзнер, Синайская еврейская община, Париж, Франция

Раввин Авраам Нино Даян, раввин Ливорно, Италия

Раввин Зеев Раскин, главный раввин Кипра Раввин Чай Амрам, еврейская община Марселя, Франция

Раввин Шмуэль Кот, главный раввин Эстонии

Раввин Даниэль Ашкенази, еврейская община Барселоны, Испания

Раввин Пинхас Заклас, еврейская община Менора, Загреб, Хорватия

Раввин Авишалом Калазан, еврейская община Сеферад, Антверпен, Бельгия

Раввин Шмуэль Кацман, главный раввин Ден Хаага, Нидерланды

Раввин Элиэзер Гурари, еврейская община Кракова, Польша

Раввин Дорон Ахиель, еврейская община Нецах Исраэль, Лондон, Великобритания

Раввин Хаим Сегал, еврейская община Мальты

Раввин Нетанель Тейтельбаум, еврейская община Бремена, Германия

Раввин Йосеф Саламон, главный раввин Болгарии

Раввин Менахм Глиценштейн, главный раввин Черновцов, Украина

Раввин Арье Эделькопф, главный раввин Черногории

Раввин Элазар Биттон, еврейская община Чаарей Цион, Брюссель, Бельгия

Раввин Менахем Гуревич, еврейская община Оффенбаха, Германия

Раввин Менахем Вильгельм, главный раввин Ужгорода, Украина

Раввин Шауль Вильгельм, Осло, Норвегия

Раввин Йосеф Давид, раввинский судья, Лондон, Великобритания

Раввин Шнеур Хавлин, еврейская община Дрездена, Германия

Раввин Мендель Левин, еврейская община Неймегена, Нидерланды

Раввин Шмуэль Фейгин, главный раввин Дебрецена, Венгрия

Раввин Моше Фима, Минск, Беларусь

Раввин Шмуэль Раскин, Керен или еврейская община, Будапешт, Венгрия

Раввин Менахем Чадад, главный раввин Брюсселя, Бельгия

Раввин Ханан Халеви Левин, еврейская община Авиньона, Франция

Раввин Иегошуа Каминецкий, Белград, Сербия

Раввин Михаэль Розенблюм, Европейская синагога, Брюссель, Бельгия

Раввин Арье Голдберг, генеральный директор Европейского раввинского центра

Раввин Шнеор Левитин - еврейская община ЛАРНАКИ, Кипр

Раввин Яир Байц - еврейская община ЛИМАССОЛА, Кипр

Раввин Менахем Мендель Раскин - еврейская община НИКОСИИ, Кипр

Раввин Зуше Неймарк - еврейская община АЙЯ-НАПЫ, Кипр

Раввин Ицхак Айзенбах - еврейская община ПАФОСА, Кипр

Раввин Иегошуа Раскин - ЛЮБАВИЧСКИЙ ЦЕНТР КИПРА

Раввин Леви Юдкин - еврейская община ЛАРНАКИ, Кипр

Раввин Моше Фридман - еврейская община ЛАРНАКИ, Кипр

Раввин Исраэль Нетанелов, еврейская община Бет-Халеви, Вена, Австрия

Раввин Асаф Портал, еврейская община Охель Лия, Лондон, Великобритания

Раввин Аараон Леви, еврейская община Малаги, Испания

Раввин Менахем Атталь, еврейская община Марбельи, Испания

Раввин Яаков Левин, еврейская община Сеуты, Испания

Раввин Меир Шломо Биттон, еврейская община Марселя, Франция

Раввин Йосеф Гальперин, еврейская община Варны, Болгария

Раввин Шмуэль Сенанас, еврейская община Ниццы, Франция

Раввин Арье Эперган, Парижская еврейская община, Франция

Раввин Давид Дадуш, Парижская еврейская община, Франция

Раввин Дов Лалуш, Парижская еврейская община, Франция

Раввин Яаков Экштейн, еврейская община Стэмфорд-Хилл, Лондон, Великобритания

Раввин Хнеур Ицхак, еврейская община Сент-Мари, Париж, Франция

Раввин Давид Шунак, раввинский судья, Милан, Италия

Раввин Мордехай Мендельссон, еврейская община Карлсруэ, Германия", - говорится в письме.