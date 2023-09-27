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Рубен Варданян задержан - ГПС Азербайджана

Политика Материалы 27 сентября 2023 14:39 (UTC +04:00)
Рубен Варданян задержан - ГПС Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 27 сентября на пограничном пункте пропуска "Лачин" на государственной границе в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратисткого режима в Карабахе.

Как сообщает Trend, он был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы.

Для принятия соответствующего решения в отношении задержанного он был передан соответствующим государственным органам.

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