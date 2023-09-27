Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в социальных сетях в связи с 27 сентября - Днем памяти, сообщает в среду Trend.

"В День памяти, который стал началом освободительной борьбы Карабаха и оккупированных азербайджанских земель, достойных эпоса, я с милосердием и уважением вспоминаю всех шехидов и ветеранов. Карабах – это Азербайджан!", - говорится в публикации Президента Турции.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.