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МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку

Политика Материалы 27 сентября 2023 19:01 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ираку.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Ирака в связи с гибелью более 115 и ранением десятков человек во время пожара на свадьбе в провинции Нейнава", - говорится в сообщении.

Отметим, что число погибших и раненых в результате пожара в иракской провинции Нейнава достигло 450 человек.

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