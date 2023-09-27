Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Карабахе

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в Карабахе.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул приверженность Азербайджана диалогу по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Было отмечено, что осуществляется ликвидация незаконного режима на территориях Азербайджана и разоружение вооруженных сил Армении, а также их выведение с территорий Азербайджана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.