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Политика общенационального лидера Гейдара Алиева привела к фундаментальным результатам - замминистра экономики

Политика Материалы 28 сентября 2023 11:05 (UTC +04:00)
Политика общенационального лидера Гейдара Алиева привела к фундаментальным результатам - замминистра экономики

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В течение короткого времени после обретения Азербайджаном независимости дальновидная политика общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и целенаправленная политика, проводимая главой государства, привели к фундаментальным результатам, охватывающим государство-победитель, международное влияние, образованное общество, большой экономический потенциал и рост благосостояния.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов в ходе форума на тему ”Роль Гейдара Алиева в формировании среды свободной конкуренции и обеспечении защиты прав потребителей"

"Одним из важных факторов достигнутых результатов стали шаги, предпринятые в области формирования здорового и конкурентоспособного делового климата в стране и защиты прав потребителей в таких условиях. Отмечу, что великий лидер определил основы переходной модели формирования национального экономического развития Азербайджана в 1993-2003 годах, направленной на успешное и перспективное развитие, и придал особое значение разработке и реализации государственных программ и стратегий развития, обеспечивающих реализацию этой модели. В результате успешной политики великого лидера, в этот период были заключены соглашения о стратегически важных для страны мегапроектах, а также созданы институциональные рамки и нормативно-правовая база в области создания благоприятной бизнес-среды и защиты прав потребителей внутри страны", - добавил он.

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