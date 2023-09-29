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Президент Ильхам Алиев: Реализация программы «Великого возвращения» является задачей номер один для Азербайджана

Политика Материалы 29 сентября 2023 13:58 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Реализация программы «Великого возвращения» является задачей номер один для Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Реализация программы «Великого возвращения» является задачей номер один для нас.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Подчеркнув, что пострадавшие от армянской агрессии люди жили в тяжелых условиях, пережили моральный стресс и были лишены законного права вернуться на родные земли, глава государства отметил, что они 30 лет ждали возможности вернуться. «И эту возможность им обеспечила Вторая Карабахская война, закончившаяся славной Победой Азербайджана. А теперь они ждут, что мы как можно скорее вернем их (на освобожденные земли – ред.). Реализация программы «Великого возвращения» уже позволила начать возвращение бывших беженцев в города Лачин и Физули, села Агалы, Талыш и Забух», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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