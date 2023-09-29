Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день в свои дома возвратились более 2 тысяч бывших вынужденных переселенцев

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день уже возвращено 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5500 человек.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Обратив внимание на то, что пострадавшие от армянской оккупации вынужденные переселенцы жили в различных частях Азербайджана, глава государства сказал: «Кстати, сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны — Сумгайыта, из Гянджи. Едут из городов в села».

По мнению Президента это явление тоже надо изучать и оценивать. «Сейчас все говорят об урбанизации, в том числе и в Азербайджане. Мы сталкиваемся с этой проблемой на протяжении многих лет: люди уезжают из сел в большие города, ибо там больше возможностей для трудоустройства и жизни. Но сейчас, в то же время, мы наблюдаем обратное», - добавил Президент Ильхам Алиев.