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Обеспечивается свободный переход лиц армянского происхождения через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

Политика Материалы 29 сентября 2023 14:57 (UTC +04:00)
Обеспечивается свободный переход лиц армянского происхождения через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обеспечивается свободный переход лиц армянского происхождения через ППП "Лачин".

Как сообщает в пятницу Trend, на кадрах отчетливо видно, что переход армян осуществляется в полностью безопасных условиях.

Отметим, что азербайджанская сторона неоднократно обращалась к проживающим в Карабахе армянам, призывая их не покидать места своего проживания и стать частью азербайджанского общества. Те армянские жители, которые решили уехать, делают это добровольно, на основе собственного выбора.

Напомним, что с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, в азербайджанское общество и создания для них возможностей пользоваться покровительством азербайджанского государства, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса данных лиц.

В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация лиц, проживающих в Карабахском экономическом районе. Прием обращений и процесс регистрации будут осуществляться в электронном порядке Государственной миграционной службой посредством созданного с этой целью специального портала с обеспечением максимального удобства обращающихся лиц и доступности информации.

Предварительная регистрация создаст условия для эффективного пользования армянскими жителями, проживающими в Карабахском экономическом районе, всеми государственными услугами, а также удовлетворения их социально-экономических и гуманитарных потребностей.

Администрация Президента Азербайджанской Республики довела до внимания, что для предварительной регистрации армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе, могут обратиться на портал reintegration.gov.az или посредством нижеуказанных средств связи (телефон, WhatsApp, электронная почта):

номер телефона: +994125260919

WhatsApp: +994705270919

адрес электронной почты: [email protected]

В дополнение в ближайшее время будет организован прием обращений на местах.

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