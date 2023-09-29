Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион - МИД

БАКУ/Trend/ - Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопрос об отправке миссии ООН в Карабахский регион Азербайджана.

"Как известно, армянская сторона на протяжении длительного времени препятствовала или ограничивала поездки международных миссий на наши оккупированные территории с целью ознакомления на месте с результатами незаконной деятельности, включая оккупацию, разрушение, незаконные поселения во время оккупации азербайджанских территорий. В то же время, даже после ограниченных миссий, Армения либо игнорировала результаты, к которым они пришли, либо искажала их.

Несмотря на отмеченную бездеятельность, после антитеррористических мероприятий, проведенных несколько дней назад, Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить свой Карабахский регион. Такой визит будет осуществлен в ближайшие дни под эгидой резидентского координатора ООН в Азербайджане в соответствии с рамочным документом о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном (2021-2025).

Визит позволит ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью, осуществляемой Азербайджаном в регионе. Кроме того, членам группы будет продемонстрирован процесс восстановления определенной инфраструктуры, разоружения и конфискации боеприпасов армянских незаконных вооруженных сил, а также опасности, исходящие от мин", - добавил А.Гаджизаде.