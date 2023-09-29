МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану.

Об этом Trend сообщили в пятницу в МИД.

"Решительно осуждаем террористические акты, совершенные у мечети в Мастунге и в мечети в городе Хангу. Выражаем соболезнования правительству братского Пакистана, его народу и семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что при взрыве возле мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан погибли не менее 50 человек, более 50 получили ранения.