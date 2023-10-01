Более 300 армянских сепаратистов объявлены в международный розыск - Генпрокурор

БАКУ/Trend/ - У нас имеются доказательства - более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе, были объявлены в международный розыск

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 уголовных дел. Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам у нас имеются доказательства».

Среди разыскиваемых есть и имена Араика Арутюняна и Джалала Арутюняна, сообщил он.