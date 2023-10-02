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В Баку отмечается Всемирный день населенных пунктов

Политика Материалы 2 октября 2023 09:56 (UTC +04:00)
В Баку отмечается Всемирный день населенных пунктов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend - В рамках "Недели градостроительства", организованной совместно Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики и Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT), отмечается Всемирный день населенных пунктов, который впервые проходит в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, мероприятие состоит из двух сессий и пленарных заседаний различной тематики.

В мероприятии принимают участие государственные чиновники, эксперты, представители СМИ Азербайджана и зарубежных стран.

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