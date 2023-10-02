Азербайджан полон решимости поделиться своим опытом быстрого и качественного строительства - Шахмар Мовсумов

БАКУ/Trend - Азербайджан полон решимости поделиться своим опытом быстрого и качественного строительства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов во время выступления на мероприятии, посвященном "Всемирному дню населенных пунктов".

"Устойчивые населенные пункты имеют значение для планеты. Каждый маленький элемент влияет на нашу жизнь. Этот день очень важен и для Азербайджана. Создание городских центров имеет фундаментальное значение для достижения Целей устойчивого развития. Я уверен, что это мероприятие будет способствовать нашему постоянному сотрудничеству в будущем. День населенных пунктов служит маяком для будущих вызовов. На освобожденных от оккупации землях ведутся восстановительно-строительные работы. Мы полны решимости поделиться своим быстрым и качественным опытом строительства", - отметил Ш.Мовсумов.

Напомним, что сегодня в Баку проходит форум "Всемирный День населенных пунктов", организованный в рамках "Недели градостроительства 2023".

В форуме принимают участие заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Сезюмов, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, другие делегации из Азербайджана и зарубежных государств, государственные чиновники и представители СМИ.

Целью форума является содействие обмену знаниями, формулированию политики, вовлечению общественности, развитию навыков, сотрудничеству и стратегиям реализации устойчивого городского развития.

Всемирно известные международные эксперты и правительственные чиновники обсуждают проблемы продвижения доступной и качественной городской жизни для всех, а также развития устойчивых городов в рамках темы "Устойчивая городская экономика. Города как движущая сила развития и возрождения".