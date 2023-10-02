В Азербайджане за прошедший год Главным управлением по борьбе с коррупцией направлены в суды 236 уголовных дел

БАКУ /Trend/ - За прошедший год Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено расследование и направлено в соответствующие суды для рассмотрения 236 уголовных дел в отношении 350 лиц, в ходе 38 оперативных мероприятий 47 лиц были задержаны на месте преступления, а также были задержаны 24 находящихся в розыске лица, возбуждены 163 уголовных дела по коррупционным правонарушениям.

Об этом Trend сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"За это время по 78 обращениям, поступившим на "горячую линию" по номеру 161, возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а также направлены представления в соответствующие организации с целью устранения выявленных нарушений, 65 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал он.