У нас достаточно доказательств армянской лжи - спикер парламента Азербайджана

БАКУ/Trend - В связи с армянской ложью, членам всех межпарламентских групп дружбы должны быть отправлены письма. У нас на руках достаточно доказательств армянской лжи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании.

Она отметила, что необходимо донести эти факты до всех, особенно до европейских стран.

"Каждый из нас, то есть член парламента, должен отправлять такие письма. Мы должны стараться выйти на международные СМИ, а не только на данные группы", - добавила С.Гафарова.