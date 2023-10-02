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В Ходжалы обнаружена наркоплантация на площади более 100 га (ВИДЕО)

Политика Материалы 2 октября 2023 15:06 (UTC +04:00)
В Ходжалы обнаружена наркоплантация на площади более 100 га (ВИДЕО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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ХОДЖАЛЫ /Trend/ - В Ходжалы обнаружена наркоплантация на площади более 100 гектаров.

Как сообщает в понедельник из Ходжалы сотрудник АМИ Trend, об этом журналистам сказал руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что во многих местах, в том числе в Ходжалинском районе, на территориях, полностью взятых под контроль азербайджанской армией в результате антитеррористических мероприятий, были обнаружены наркоплантации.

«Эти факты и проведенные здесь экспертные исследования позволяют говорить, что здесь были созданы условия для выращивания наркосодержащих растений. Правительство Азербайджана неоднократно поднимало этот вопрос перед международными организациями», - добавил Гаджиев.

В Ходжалы обнаружена наркоплантация на площади более 100 га (ВИДЕО)
В Ходжалы обнаружена наркоплантация на площади более 100 га (ВИДЕО)
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