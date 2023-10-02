Незаконные армянские вооруженные формирования минируют места, которые покидают – Хафиз Сафиханов (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - В Карабахском регионе принимаются меры по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. МВД и Агентство Азербайджана по разминированию сообщают, что в некоторых административных зданиях в городе Ханкенди выявлено значительное количество взрывных устройств. При осмотре административных зданий были выявлены мины-ловушки, установленные незаконными армянскими вооруженными формированиями, а также обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сказал Trend председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов, план армян по покушению таким путем на жизнь азербайджанских граждан на этих территориях является ожидаемым.

"Я говорю это, основываясь на опыте прошлых лет. Есть тысячи фактов, свидетельствующих об этих намерениях армян. Вот что они оставляют для нас в тех местах, которые покидают. Их желание состоит в том, чтобы были погибшие и раненые, и чтобы тем самым задержалось переселение людей сюда. Если мы попросим карты минных полей, то будет такая же ситуация, как в 2020 году. Они либо откажутся предоставить их, либо передадут неточные карты", - сказал он.

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