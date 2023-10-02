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Айхан Гаджизаде ответил послу Финляндии по Южному Кавказу

Политика Материалы 2 октября 2023 23:29 (UTC +04:00)
Айхан Гаджизаде ответил послу Финляндии по Южному Кавказу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения совершила многочисленные зверства против азербайджанцев.

Как передает Trend, об этом на своей странице в "Х"сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи со статьей посла Финляндии в странах Южного Кавказа Кирсти Наринен об уходе армян из Карабаха.

Гаджизаде заявил, что Азербайджан никогда не преследовал граждан Армении. Напротив, была оебспечена безопасна среда для их реинтеграции. Представитель МИД сказал, что этот факт подтвердила и миссия ООН, посетившая Карабах.

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