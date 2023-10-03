Гагик Оганджанян: Карабахские армяне винят не Азербайджан, а в первую очередь своих так называемых лидеров - ИНТЕРВЬЮ на платформе Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышло в эфир интервью с кандидатом технических наук, писателем, профессором Российской академии естествознания Гагиком Оганджаняном, сообщает во вторник Trend.

Говоря о нынешней ситуации в Карабахе, Оганджанян подчеркнул, что армянские жители Карабаха винят не Азербайджан, а в первую очередь своих так называемых лидеров.

«Армяне винят Азербайджан в последнюю очередь. До всех дошло сознание того, что на чужом горе счастья не построишь. Все началось с того, что было объявлено, что мы не можем жить вместе. Я против обобщений про народы. В армянском народе есть разные люди. У них большое разочарование, связанное не с Азербайджаном, а с парадигмой, которая внушалась на протяжении десятилетий, еще до развала СССР. Люди забыли, что они в первую очередь просто люди, а потом уже той или иной национальности. У нас общего 90 процентов, 10 процентов различий, может быть даже меньше. Азербайджанцы и армяне, которые жили в Карабахе – неприхотливые люди и они практически ничем не отличаются. Ни армяне, ни азербайджанцы с детства своих детей не учат убивать, воровать, наживаться за чужой счет. С армянским народом поработали капитально. Нас просто стравили как гладиаторов. То есть все это было рукотворно», - сказал он.

По словам Оганджаняна, первый признак того, что начинают работать с народом, это внушение того, что они древний народ.

«И азербайджанцы, и армяне совестливые народы. Ни одна азербайджанская мама не учит своего ребенка захватывать чужое, убивать, грабить. Точно так же и армянская мать. Они все учат жить честным трудом», - сказал он.

Оганджанян, в частности, коснулся темы так называемой несовместимости азербайджанского и армянского народов – идеи, которую продвигал экс-президент Армении Роберт Кочарян.

«Роберт Кочарян – это махровый национал-фашист. Как можно так говорить о людях, с которыми вчера еще были братские отношения? Мы обречены начинать говорить, может быть извиняться, дискутировать. Мы, сами того не понимая, скатились в махровое средневековье, когда начинаем разрушать города, села, памятники. А насчет того, что Роберт Кочарян говорил о несовместимости армян и азербайджанцев, я до сих пор не могу понять каким надо быть больным человеком, чтобы сказать такое, живя там. Я 17 лет жил в Карабахе, общался с людьми. Как можно зомбировать этим лжепатриотизмом? Это глупость. Но после того, как Кочарян стал президентом, все увидели, что он дурачок, которого можно использовать», - сказал Оганджанян.

Кроме того, он рассказал о большом вкладе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в процветание Карабаха.

«Практически до 1970-х годов Карабах был дотационным. Я помню, как качественно жизнь изменилась за годы строительства Сарсангской ГЭС. Жители Карабаха вышли из своих лачуг, начали строить себе добротные дома. Это при том, что в советское время не было магазинов стройматериалов. Мой отец тогда был руководителем одного из районов Карабаха. Он был на приеме у Гейдара Алиева. Когда шли разговоры по поводу того, что там армяне строят дома, Гейдар Алиев сказал - ну и что? Это тоже наш народ. Люди получили доступ к электричеству. Для сельских людей это был большой подарок», - сказал Оганджанян.

Trend представляет полную видеозапись интервью.