Гейдар Алиев в семидесятые годы повысил уровень благосостояния карабахцев - Гагик Оганджанян в интервью на платформе Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышло в эфир интервью с кандидатом технических наук, писателем, профессором Российской академии естествознания Гагиком Оганджаняном, сообщает во вторник Trend.

Он рассказал о большом вкладе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в процветание Карабаха.

«Практически до 1970-х годов Карабах был дотационным. Я помню, как качественно жизнь изменилась за годы строительства Сарсангской ГЭС. Жители Карабаха вышли из своих лачуг, начали строить себе добротные дома. Это при том, что в советское время не было магазинов стройматериалов. Мой отец тогда был руководителем одного из районов Карабаха. Он был на приеме у Гейдара Алиева. Когда шли разговоры по поводу того, что там армяне строят дома, Гейдар Алиев сказал - ну и что? Это тоже наш народ. Люди получили доступ к электричеству. Для сельских людей это был большой подарок», - сказал Оганджанян.

Trend представляет полную видеозапись интервью.