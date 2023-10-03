Окампо попался: армяне помогали в подготовке его антиазербайджанского доклада

БАКУ /Trend/ - Армяне помогли подготовить антиазербайджанский доклад, автором которого является Луис Окампо, бывший главный прокурор Международного уголовного суда (МУС).

Как передает во вторник Trend, об этом сказала судья Верховного суда округа Ориндж в Калифорнии Гассия Апкарян.

Она сообщила, что армянские юристы как в Ереване, так и в Карабахе активно "собирали" так называемые "доказательства" несуществующего "геноцида" в Карабахе, который, по их утверждению, "был совершен Азербайджаном".

Кроме того, Апкарян отметила, что "в разработке этого документа принимали участие преимущественно американцы армянского происхождения".

Она добавила, что позже Окампо был приглашен присоединиться, и они вместе "работали" над "документом".

И о какой тогда непредвзятости можно говорить касательно данного доклада, если большая часть тех, кто его состряпал, так или иначе имеют связи с Арменией? Более того, уже доказано, что Окампо, еще занимая должность, а также после увольнения был замешан в денежных махинациях. Не исключено, что за свои труды он получал вознаграждение и от армян.

В свою очередь Азербайджан привлек адвоката, чтобы провести расследование того, о чем говорится в докладе. Родни Диксон, опытный адвокат в области международного права, опроверг субъективные мнения, высказанные Окампо. Диксон пришел к выводу, что утверждение о том, что якобы имеет место так называемый "геноцид" армянского населения Карабаха, не подкреплено никакими доказательствами, и что международное сообщество не должно серьезно относиться к "документу" Окампо.