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Сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Баку — Мария Захарова

Политика Материалы 4 октября 2023 14:37 (UTC +04:00)
Сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Баку — Мария Захарова

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Баку исходя из ситуации в регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Сроки размещения российских миротворцев в регионе будут определятся совместно с коллегами. Если вы говорите о территории Карабаха, то совместно с азербайджанской стороной, с учетом ситуации на земле», - пояснила она.

Отметим, что российский миротворческий контингент был дислоцирован на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.

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