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Официальный Баку ответил на заявление МИД Армении

Политика Материалы 4 октября 2023 15:12 (UTC +04:00)
Официальный Баку ответил на заявление МИД Армении

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем заявление министерства иностранных дел Армении от 4 октября, озвученное в знак протеста против ареста Азербайджаном членов сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенных территориях Азербайджана в результате агрессии и оккупации наших земель.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что данное заявление демонстрирует, что Армения не отказалась от проводимой десятилетиями агрессивной политики против Азербайджана.

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