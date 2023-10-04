Официальный Баку ответил на заявление МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем заявление министерства иностранных дел Армении от 4 октября, озвученное в знак протеста против ареста Азербайджаном членов сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенных территориях Азербайджана в результате агрессии и оккупации наших земель.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что данное заявление демонстрирует, что Армения не отказалась от проводимой десятилетиями агрессивной политики против Азербайджана.

Новость обновляется