Тысячи армянских военнослужащих, согласившихся сложить оружие, беспрепятственно выехали в Армению - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend – То, что тысячи армянских военнослужащих и незаконные военные формирования, согласившиеся сложить оружие, были отпущены Азербайджаном в качестве гуманистического шага и без каких-либо препятствий отправились в Армению, хорошо известно МИД Армении и лживая кампания, проводимая в связи с этим Арменией, не имеет под собой никаких оснований.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению МИД Армении в связи с арестом Азербайджаном армянских сепаратистов.

"Вместо поощрения возвращения армянских жителей, добровольно переехавших в Армению из Карабахского региона Азербайджана, делаются заявления, направленные на создание среди них паники и пропаганду ненависти к Азербайджану на этнической почве, что является частью деструктивной деятельности Армении, препятствующей мирным усилиям. Тот факт, что Армения, несмотря на свои неудачи в Международном суде, продолжает без всяких на то оснований подавать иски в суд, демонстрирует, что эта страна не заинтересована в процессе нормализации с Азербайджаном", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе 19 сентября 2023 года были начаты антитеррористические мероприятия локального характера, которые завершились 20 сентября в 13:00.

Армянские сепаратисты сдались, подняв белый флаг. Согласно условиям Азербайджана, формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно сдаются все боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация указанных процессов с российским миротворческим контингентом.