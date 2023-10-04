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Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Мальдив

Политика Материалы 4 октября 2023 16:58 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Мальдив

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил новоизбранному Президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу поздравительное письмо по случаю его избрания на этот пост.

"Уважаемый господин Муиззу,

Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Мальдивской Республики.

Верю, что совместными усилиями азербайджано-мальдивские дружественные отношения будут и дальше развиваться, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится и впредь.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа", - говорится в письме.

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