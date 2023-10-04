Министр иностранных дел Франции не разбирается в дипломатии - Омер Челик

БАКУ /Trend - Министр иностранных дел Франции использовала в своей публикации в социальной сети изображение горы Агрыдаг, рассказывая о визите в Армению.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции сказал официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

«Если это не из-за невежества, то это очень большая ошибка. Это говорит о неосведомленности о политике и дипломатии, обеспокоенности возвращением Карабаха его хозяевам и действиях как представителя армянской диаспоры. Этот пост следует удалить", - сказал Челик.

Говоря о встрече, которая должна была состояться в Гранаде, он затронул вопрос неучастия Турции, отметив, что возражение касательно присутствия Турции на встрече в Гранаде означает, что Евросоюз обеспокоен возвращением Карабаха его хозяевам и пытается создать политический профиль с учетом требований армянской диаспоры. Цель – продолжить одностороннюю, несправедливую политику.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев отказался от визита в Гранаду (Испания), где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Европейского союза, Франции и Германии. Причинами этого являются деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече. В таких условиях азербайджанская сторона отказалась от ведения переговоров.

Отметим, что глава МИД Франции Катрин Колонна, посетившая накануне Ереван, вновь оказалась в центре внимания своими антиазербайджанскими заявлениями. "На любые действия, угрожающие территориальной целостности Республики Армения, будет дан очень жесткий ответ", - сказала она в преддверии встречи в Гранаде. Эти заявления, рассчитанные на обострение ситуации между Баку и Ереваном, служат лишь ускорению процесса милитаризации Армении. Кроме того, не служит миру в регионе и повторение министром иностранных дел Франции на своих встречах в Армении сказок о так называемых "блокаде" и "принудительном переселении". Слова Колонны о том, что "Франция всегда на стороне Армении" окончательно продемонстрировали, что заявления Франции о том, что она является "нейтральным и независимым посредником", не отражают реальности. А заявления главы МИД Франции относительно вооружения Армении в очередной раз раскрывают истинные намерения и цели официального Парижа.