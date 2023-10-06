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Российские миротворцы свернули еще три поста в Карабахе

Политика Материалы 6 октября 2023 20:49 (UTC +04:00)
Российские миротворцы свернули еще три поста в Карабахе

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Российские миротворческие силы, временно дислоцированные в Карабахском регионе Азербайджана, свернули еще три временных наблюдательных поста вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеране, Шуше и Агдере.

Как сообщает Trend, данную информацию распространило министерство обороны России.

Отметим, что вчера Россия так же объявила о сворачивании наблюдательных постов на указанных территориях.

Напомним, что российский миротворческий контингент размещен на части территорий Азербайджана в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.

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