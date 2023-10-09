Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Бишкеке может пройти встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении

Политика Материалы 9 октября 2023 10:40 (UTC +04:00)
В Бишкеке может пройти встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Россия рассматривает возможность проведения дискуссий на уровне министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РБК.

Он подчеркнул, что диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов никогда и не прерывался.

«Мы надеемся на то, что такие контакты будут продолжены. Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ. Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах», - сказал он.

Отметим, что под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

В ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств - участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Лента

Лента новостей

Читать все новости