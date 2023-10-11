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Утверждения о том, что Азербайджан якобы оккупировал какие-то армянские села, лживы - МИД

Политика Материалы 11 октября 2023 15:12 (UTC +04:00)
Утверждения о том, что Азербайджан якобы оккупировал какие-то армянские села, лживы - МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – Утверждения о том, что Азербайджан якобы оккупировал какие-то армянские села, являются ложью. Тем самым Армения пытается оправдать оккупацию 8 азербайджанских сел.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе интервью Первому каналу.

"Армения, вопреки всем нормам и принципам международного права, а также нарушив международное гуманитарное право, оккупировала 8 сел Азербайджана и совершила там массовые расправы над населением. Тот факт, что премьер-министр Армении вновь выдвигает условия в рамках мирного процесса в то время, когда создались исторические условия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписания мирного договора и превращения региона Южного Кавказа в место мира и сотрудничества, показывает, что эта страна не извлекла уроков из истории", - говорится в комментарии МИД.

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