Сепаратисты попросили дать им уйти из Карабаха и Азербайджан вновь проявил добрую волю - профессор Намик Алиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Trend.

Гостем передачи стал доктор юридических наук, профессор, посол Намик Алиев.

Он отметил, что 19-20 сентября Азербайджан провел локальные мероприятия по ликвидации армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе.

«Азербайджан не довел эти мероприятия до конца просто потому, что сепаратисты попросили их помиловать и дать возможность уйти. Азербайджан вновь проявил добрую волю, не добил сепаратистов до конца», - сказал Намик Алиев.

Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи: