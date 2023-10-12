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Сепаратисты попросили дать им уйти из Карабаха и Азербайджан вновь проявил добрую волю - профессор Намик Алиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 12 октября 2023 10:00 (UTC +04:00)
Сепаратисты попросили дать им уйти из Карабаха и Азербайджан вновь проявил добрую волю - профессор Намик Алиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Trend.

Гостем передачи стал доктор юридических наук, профессор, посол Намик Алиев.

Он отметил, что 19-20 сентября Азербайджан провел локальные мероприятия по ликвидации армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе.

«Азербайджан не довел эти мероприятия до конца просто потому, что сепаратисты попросили их помиловать и дать возможность уйти. Азербайджан вновь проявил добрую волю, не добил сепаратистов до конца», - сказал Намик Алиев.

Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи:

Сепаратисты попросили дать им уйти из Карабаха и Азербайджан вновь проявил добрую волю - профессор Намик Алиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты попросили дать им уйти из Карабаха и Азербайджан вновь проявил добрую волю - профессор Намик Алиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты попросили дать им уйти из Карабаха и Азербайджан вновь проявил добрую волю - профессор Намик Алиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты попросили дать им уйти из Карабаха и Азербайджан вновь проявил добрую волю - профессор Намик Алиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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