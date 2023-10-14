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В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 14 октября 2023 11:07 (UTC +04:00)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ – 14 октября в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики проходит торжественная церемония в связи с 20-летием избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, в начале мероприятия, минутой молчания была почтена светлая память героических сыновей Родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступая на мероприятии, генеральный прокурор Кямран Алиев рассказал о реформах, проведенных в прокуратуре за последние 20 лет.

В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
В Генпрокуратуре проходит мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
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