Азербайджан обеспокоен растущей напряженностью в зоне палестино-израильского конфликта - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ – Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества, посвященном последним событиям в зоне палестино-израильского конфликта.

Как передает в среду Trend, об этом министр сообщил в аккаунте в социальной сети "X".

В своей публикации министр подчеркнул глубокую обеспокоенность Азербайджана последними событиями и растущей напряженностью в зоне палестино-израильского конфликта, призвав к скорейшему прекращению боевых действий.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, более 3 300 получили ранения.