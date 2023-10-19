Наша борьба за независимость длится уже 40 лет - представитель Таити

БАКУ /Trend/ – Наша борьба за независимость длится уже 40 лет, а Франция продолжает создавать препятствия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к предстоящей завтра международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемой Бакинской инициативной группой, сказал член Партии освобождения Таити Хеинуи Ле Кейл.

Он отметил, что 100 лет назад Таити подвергся французской колонизации.

"Эта политика осуществлялась с помощью оружия, войн, убийства наших людей. Франция пытается офранцузить все, вплоть до нашего мышления. Нам пытались привить модель французского общества, а религию использовали как орудие колонизации", - сказал Хеинуи Ле Кейл.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.