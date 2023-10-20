Армения получила приглашение на встречу в формате “3+3” в Иране

БАКУ/Trend/ – Правительство Армении рассматривает возможность встречи в Тегеране в формате "3+3" на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Замминистра отметил, что Армения получила приглашение от Ирана и в настоящее время обсуждает этот вопрос со своими иранскими коллегами.

"Приглашение на уровне министров поступило и направлено в министерства иностранных дел Армении, Азербайджана, Грузии", - говорится в заявлении В.Костаняна.

Костанян добавил, что формат "3+3" также предполагает участие представителей Турции, Ирана и России.

Отметим, что согласно информации дипломатического источника, Армения дала согласие на участие во встрече на уровне министров иностранных дел в формате 3+3 (Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Армения, Грузия), запланированной в Иране.

Это еще раз показывает, что для Армении стало традицией сидеть на 3-4 стульях одновременно. Также напомним, что инициатором формата "3 + 3" является Президент Ильхам Алиев.