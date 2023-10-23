Джейхун Байрамов отбыл в Иран, где примет участие во встрече в формате” 3+3"

БАКУ/Trend/ – Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран для участия в первой министерской встрече в формате "3+3".

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

В рамках визита запланировано выступление Джейхуна Байрамова на мероприятии, а также проведение двусторонних встреч.

Напомним, что МИД Армении также дал согласие на участие во встрече.

На заседании на уровне министров иностранных дел будет обсуждаться изучение вопросов по Южному Кавказу, развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Одной из основных целей встречи, проводимой в формате "3+3", является решение региональных проблем без участия стран вне региона и с участием стран региона, а также осуществление мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Следует отметить, что первая встреча в формате "3+3" прошла в прошлом году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел без участия Грузии.