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Али Асадов и Никол Пашинян встретились в Тбилиси (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 27 октября 2023 12:23 (UTC +04:00)
Али Асадов и Никол Пашинян встретились в Тбилиси (ФОТО/ВИДЕО)

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ/Trend/ – Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили встретились в Грузии.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространила пресс-служба правительства Грузии.

Подробности переговоров, которые длились несколько часов, не разглашаются.

Отметим, что вчера в Тбилиси начал работу Международный форум Шелкового пути. В форуме, в котором примут участие около 2 тысяч представителей из 60 стран мира, также приняли участие премьер-министры Азербайджана и Армении - Али Асадов и Никол Пашинян.

Али Асадов и Никол Пашинян встретились в Тбилиси (ФОТО/ВИДЕО)
Али Асадов и Никол Пашинян встретились в Тбилиси (ФОТО/ВИДЕО)
Али Асадов и Никол Пашинян встретились в Тбилиси (ФОТО/ВИДЕО)
Али Асадов и Никол Пашинян встретились в Тбилиси (ФОТО/ВИДЕО)
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