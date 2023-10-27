Али Асадов и Никол Пашинян встретились в Тбилиси (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ – Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили встретились в Грузии.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространила пресс-служба правительства Грузии.

Подробности переговоров, которые длились несколько часов, не разглашаются.

Отметим, что вчера в Тбилиси начал работу Международный форум Шелкового пути. В форуме, в котором примут участие около 2 тысяч представителей из 60 стран мира, также приняли участие премьер-министры Азербайджана и Армении - Али Асадов и Никол Пашинян.