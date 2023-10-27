В Тбилиси заложен фундамент Азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – 27 октября в столице Грузии был заложен фундамент Тбилисского государственного Азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, в церемонии закладки фундамента приняли участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, официальные государственные и правительственные лица обеих стран.

Отметим, что вчера в Тбилиси начал работу Международный форум Шелкового пути. В форуме, в котором примут участие около 2 тысяч представителей из 60 стран мира, также приняли участие премьер-министры Азербайджана и Армении - Али Асадов и Никол Пашинян.