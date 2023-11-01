Письмо Общины Западного Азербайджан в ООН распространено как официальный документ высших органов организации

БАКУ/Trend/ – Как сообщалось ранее, 10 августа 2023 года Община Западного Азербайджана направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Фолкеру Тюрку, в котором представила подробную правовую оценку массового нарушения прав человека Арменией (проведение этнических чисток против азербайджанцев и воспрепятствование их возвращению домой). На днях данное обращение было распространено в качестве официальных документов высших органов в соответствии с пунктами повестки дня Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, касающихся предотвращения геноцида, этнических чисток, преступлений против человечности, а также искоренения расизма и ксенофобии.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в общине.

Община напомнила, что в документе говорится о призыве органов ООН по правам человека провести беспристрастное и всестороннее расследование указанных нарушений прав человека, оказать содействие в безопасном и достойном возвращении изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома, приложить усилия по привлечению к ответственности лиц, препятствующих их возвращению, а также осуществивших этническую чистку и уничтожение культурно-исторического наследия.

"Распространение обращения в качестве официального документа высших органов ООН еще больше усилило основания для этих органов систематически заниматься вопросом права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев.

Община продолжит свои международные усилия с целью обеспечения права на мирное, безопасное и достойное возвращение в соответствии с концепцией возвращения", - говорится в сообщении общины.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!