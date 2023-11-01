Хачатрян был главным организатором и участником всех преступных действий в Мешали - потерпевший (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ – Жители села Мешали утверждали, что Вагиф Хачатрян был организатором и участником всех преступных действий.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня на очередном заседании суда по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе армянских незаконных вооруженных формирований, заявил потерпевший Салман Рагимов.

"Армяне напали на село Мешали ночью, когда все спали. Я был ранен в ногу. Я видел, как армяне сжигали село и убивали невинных людей.

Прошу, чтобы Вагиф Хачатрян был приговорен к пожизненному заключению", - добавил потерпевший.

Напомним, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с законного места их жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 59 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!