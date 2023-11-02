США поддержали сохранение незаконного режима на территориях Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - США направили Армению в ложном направлении, поддержали существование незаконного режима на азербайджанских территориях, создав возможности для посещения сепаратистами США в целях защиты их незаконной деятельности, выделяя им финансовые средства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Если бы США иначе отнеслись к угрозам Азербайджану, а также международному миру и безопасности, не было бы необходимости в силовом решении этих угроз, и вопрос был бы решен мирным путем. Именно неудача посреднических попыток, в которых участвовали и США, а также неспособность прекратить оккупационную политику Армении побудили Азербайджан освободить свои земли военным путем. Поэтому, наряду с другими фактами, США также несут ответственность за бездействие в направлении мирного урегулирования прошлого конфликта.

Важно положить конец политике удерживания агрессивного государства Армения в нашем регионе, которая является главным препятствием для обеспечения мира и стабильности", - отмечается в сообщении.

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