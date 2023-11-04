МИД Азербайджана выразил соболезнования Непалу

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с землетрясением в Непале, сообщает в субботу Trend со ссылкой на публикацию МИД в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены известием о сильном землетрясении в Непале, в результате которого погибли и пострадали десятки людей. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем исцеления раненым. Мы солидарны в эти тяжелые дни с непальским народом и правительством", - говорится в публикации.

Напомним, что на границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6. Число погибших в результате землетрясения достигло 140 человек. Число пострадавших превысило 100 человек.

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