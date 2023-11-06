Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном относительно завода в Араздейяне

БАКУ /Trend/ - 3 июня 2023 года министр экономики Армении Ваан Керобян в своем аккаунте в социальных сетях сообщил о проведении в Армении, на границе с Нахчыванской Автономной Республикой, вблизи поселка Араздейен (Ерасх), строительства крупного металлургического завода на площадью 16 500 кв. м с годовой производственной мощностью 108 000 тонн, также были распространены подтверждающие это видеокадры.

Как сообщает в понедельник Trend, в соответствии с пунктом 3.1 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее - Конвенция) Европейской экономической комиссии ООН от 1991 года, Армения обязана официально уведомить Азербайджан о металлургическом заводе, который будет построен в приграничной зоне, как страну, которая может пострадать от этого, и в соответствии с пунктом 5 Конвенции имеет обязательства по проведению соответствующих консультаций с Азербайджаном.

В этой связи следует отметить, что рассматриваемая деятельность включена в перечень видов деятельности с ожидаемым трансграничным воздействием в Приложении 1 к Конвенции. Однако Азербайджан не получил официального уведомления об этом от Армении, а также с Азербайджаном не проводилось каких-либо консультаций. Когда информация была обнародована в прессе, Азербайджан оперативно отреагировал на этот вопрос и направил письмо армянской стороне. В письме от Армении требовалось выполнить свои обязательства по Конвенции, предоставить необходимую информацию для начала консультаций с целью выявления вредных трансграничных воздействий проекта и приостановить строительство завода на этой территории.

В ответном письме армянской стороны говорилось, что обязательства по Конвенции не нарушены, указанная деятельность не окажет существенного негативного влияния на окружающую среду Азербайджана, и были отклонены требования Азербайджана о проведении консультаций, представлении документов и приостановке строительства завода на этой территории.

Учитывая это, в сентябре текущего года Азербайджан в соответствии со статьей 3.7 и Приложением 4 к Конвенции направил обращение исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН для рассмотрения вопроса. В обращении к Секретариату сообщалось о необходимости срочно создать следственную комиссию для определения трансграничного воздействия завода, потребовать у Армении немедленно остановить строительство завода до определения воздействия на окружающую среду, оказать содействие Азербайджану в получении возможной информации, связанной со строительством, включая документ об оценке воздействия на окружающую среду и меры по снижению возможных воздействий. Копия обращения была в соответствующем порядке передана армянской стороне.

13 октября 2023 года от имени исполнительного секретаря азербайджанской стороне было направлено ответное письмо. В письме подтверждено, что у Армении есть обязательства по проведению обсуждений, предоставлению документов относительно воздействия на окружающую среду и проектных документов.

В результате обращения Азербайджана к исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН и последовательного юридического и дипломатического давления на Армению, 31 октября 2023 года министр экономики Армении сделал заявление для прессы о переносе строительства завода на новое место (вдали от границы). В то же время, обращаясь к исполнительному секретарю, министр окружающей среды Армении заявил о готовности к переговорам с Азербайджаном.

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