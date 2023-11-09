МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции поздравило государство и народ Азербайджана с 9 ноября - Днем Государственного флага.

Как передает в четверг Trend, по этому случаю размещена публикация на странице МИД Турции в соцсети X.

"С энтузиазмом поздравляем с Днем Государственного флага братский азербайджанский народ", - говорится в публикации ведомства.

Отметим, что флаг, являющийся одним из официальных символов Азербайджанской Республики (наряду с гимном и гербом), впервые был утвержден 9 ноября 1918 года Советом министров Азербайджанской Демократической Республики, первой демократической республики на мусульманском Востоке. 18 октября 1991 года конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" Азербайджанская Республика, как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики восстановила ее атрибуты, в том числе государственный флаг.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 ноября 2009 года 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.

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