Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Марокко

БАКУ /Trend/ - 12 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Королевство Марокко.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В министерстве сообщили, что в рамках визита планируется проведение заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики под сопредседательством министра Джейхуна Байрамова и правительством Королевства Марокко. Кроме того планируются двусторонние и многосторонние встречи с министром иностранных дел Марокко, а также с генеральным директором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и другими высокопоставленными должностными лицами.