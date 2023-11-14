В СГБ Азербайджана состоялась встреча с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - 14 ноября начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Али Нагиев принял делегацию во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Кауман.

Как сообщает во вторник Trend, на встрече, прошедшей в условиях взаимного обмена мнениями, главной темой обсуждения стала текущая ситуация, сложившаяся в регионе Южного Кавказа после проведенных в Карабахе военных операций, обеспечение безопасного проживания людей на территории Карабаха, осложнения, вызванные высоким уровнем загрязнения региона минами, и неопределенность судьбы взятых в плен лиц в результате конфликта.

Али Нагиев отметил, что в настоящее время Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации землях. Однако в связи с тем, что значительная часть этих территорий заминирована Арменией, не предоставление азербайджанской стороне минных карт или неточное указание мест расположения мин серьезно препятствует быстрому осуществлению восстановительно-строительного процесса. Учитывая то, что число жертв минного террора с каждым днем растет, была подчеркнута необходимость оказания давления со стороны ОБСЕ, наряду с другими международными организациями, на Армению для предоставления точных минных карт.

Касаясь вопроса о пропаже без вести около 4 000 азербайджанских граждан в результате военной агрессии Армении против Азербайджана и политики этнических чисток, Али Нагиев заявил, что освобождение азербайджанских земель от оккупации хоть и облегчило их поиск, тем не менее, еще не удалось прояснить судьбу значительного числа из них. Демонстрируя неконструктивность и в этом направлении, Армения под разными предлогами отказывается от сотрудничества в области поиска мест массовых захоронений азербайджанцев.

Али Нагиев упомянул, что несмотря на все это, Азербайджан не жалеет усилий для установления прочного мира и стабильности в регионе, всегда отдавая приоритет принципам соседства и мирного сосуществования, всесторонне гарантирует и обеспечивает безопасность лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахе. Глава СГБ Азербайджана также подчеркнул важность нормализации отношений с Арменией и подписания мирного договора.

В ходе беседы до сведения гостей было доведено, что в то время как в регионе существует благоприятная возможность для установления стабильного мира, недопустимо, чтобы некоторые государства вооружали Армению с целью повторного обострения ситуации в регионе, так как это вновь приведет к разжиганию войны.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пия Кауман, в свою очередь, отметила, что представленная ею организация может оказать необходимую поддержку процессу построения доверия между Азербайджаном и Арменией и выразила свою позицию относительно будущей безопасности региона.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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