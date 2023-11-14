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Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме

Политика Материалы 14 ноября 2023 17:29 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Марокко министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме.

Об этом говорится в аккаунте МИД в социальной сети "X", сообщает Trend.

Было отмечено, что форум стал хорошей возможностью для практического обмена мнениями о бизнесе и инвестиционных возможностях, существующих в обеих странах.

Напомним, что 12 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Марокко.

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Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме
Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме
Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме
Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме
Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме
Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме
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