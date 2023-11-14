Марокканские компании приглашены к участию в качестве инвесторов в деятельности на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил марокканских инвесторов и компании рассмотреть инвестиционные возможности в Алятской свободной экономической зоне, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом министр Джейхун Байрамов сказал во время выступления на I азербайджано-марокканском бизнес-форуме, организованном в рамках 2-го заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Марокко, сообщает Trend.

Министр отметил, что стратегическое расположение Азербайджана на пересечении Востока и Запада и близость региона Центральной Азии являются еще одним преимуществом для инвесторов.

Подчеркнув, что участие ведущих компаний Азербайджана в инфраструктурных проектах, реализуемых в Марокко, может принести дополнительную пользу экономическому сотрудничеству, а также, что стратегическое географическое положение Азербайджана и Марокко позволит развивать сотрудничество и обмениваться опытом между соответствующими торговыми портами двух стран.

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